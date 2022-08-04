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Підуть з двох сторін: експерт назвав сценарій можливого наступу росіян на Харків

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Харків, Четвер 04 серпня 2022 16:00
Підуть з двох сторін: експерт назвав сценарій можливого наступу росіян на Харків Фото: повторний наступ окупантів на Харків можливий (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть спробувати здійснити повторний наступ на Харків. За такого сценарію вони будуть йти з двох сторін.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Харківський напрямок - там вони зосередили трохи резервів, і будуть намагатися там теж перейти в наступ. На Харків вони планують йти з двох сторін: з Балаклії - тобто вони розгортають на 180 градусів своє угруповання біля Ізюма, принаймні так говорить британська розвідка", - пояснює Жданов.

При цьому експерт зазначає, він сумнівається в тому, що росіяни відмовляться від своїх намірів щодо Слов'янська.

"Я, як військова людина, дуже сумніваюся, що вони відмовляться від наступу на Слов'янськ і повернуть на Харків. Якщо тільки Путін не наказав, там же командує він, а не військові", - підсумував Жданов.

Що відомо про можливий наступ на Харків?

Нагадаємо, останнім часом окупанти поширюють інформацію щодо можливого повторного наступу на Харків. Втім, голова Харківської ОВА Олег Синьогубов зазначив, що влада готова до будь-яких дій ворога.

Тим часомдиректор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку, російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.

Крім того, нещодавно в Міноборони зробили заяву на тлі повідомлень аналітиків щодо загрози Харкову та перекидання окупантами сил на південь нашої країни.

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