ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты угрожают повторным наступлением на Харьков: в ОВА ответили

Новина українською →
Харьков, Среда 03 августа 2022 11:33
Оккупанты угрожают повторным наступлением на Харьков: в ОВА ответили Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day.kh.ua/ua)
Автор: Мария Кучерявец

В последнее время оккупанты распространяют информацию относительно возможного повторного наступления на Харьков. Власти уверяют, что готовы к любым действиям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова во время видеообращения.

"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и старается. Даже попытки разведки оккупантов - неудачны. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонительные возможности. При попытке пойти вперед - врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери", - отметил Синегубов.

Глава области пояснил, что враг, не имея успехов на фронте, только распространяет фейки, но и от бессилия продолжает террор против мирных людей.

"Имеем информацию, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", - призвал Синегубов.

Напомним, недавно в Минобороны сделали заявление на фоне сообщений аналитиков об угрозе Харькову и переброски оккупантами сил на юг нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов