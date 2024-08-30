Пойда здобула другу медаль з плавання на Паралімпіаді-2024

Нагадаємо, що 28 серпня в Парижі розпочались цьогорічні літні Паралімпійські ігри-2024. РБК-Україна зібрало всю наявну інформацію про відкриття змагань.

Водночас ми писали, скільки спортсменів на Паралімпіаду до Парижу відправить Україна.

Зазначимо, що перші медалі Паралімпіади Україна виборола ще вчора, 29 серпня. Найпершу нагороду здобув український плавець Антон Коль.

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