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Пойда получила вторую медаль по плаванию на Паралимпиаде-2024

Фото: украинская пловчиня Ирина Пойда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская пловчиня Ирина Пойда завоевала сегодня уже вторую медаль по плаванию на Паралимпиаде-2024. Обе награды серебряные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сегодня, 30 августа, Пойда завоевала вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2024: "серебро" на дистанции 100 метров свободным стилем (класс S5).

В общей сложности это уже седьмая медаль Украины на Паралимпиаде-2024. Среди наград по состоянию на сейчас:

  • 1 золотая
  • 4 серебряные
  • 2 бронзовые.

 

Напомним, что 28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024. РБК-Украина собрала всю имеющуюся информацию об открытии соревнований.

В то же время, мы писали, сколько спортсменов на Паралимпиаду в Париж отправит Украина.

Отметим, что первые медали Паралимпиады Украина завоевала еще вчера, 29 августа. Первую награду получил украинский пловец Антон Коль.

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