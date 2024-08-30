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Пойда здобула другу медаль з плавання на Паралімпіаді-2024

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 19:21
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Пойда здобула другу медаль з плавання на Паралімпіаді-2024 Фото: українська плавчиня Ірина Пойда (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська плавчиня Ірина Пойда здобула сьогодні вже другу медаль з плавання на Паралімпіаді-2024. Обидві нагороди срібні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Сьогодні, 30 серпня, Пойда здобула другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2024: "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5).

Загалом це вже сьома медаль України на Паралімпіаді-2024. Серед нагород станом на зараз:

  • 1 золота
  • 4 срібні
  • 2 бронзові.

Нагадаємо, що 28 серпня в Парижі розпочались цьогорічні літні Паралімпійські ігри-2024. РБК-Україна зібрало всю наявну інформацію про відкриття змагань.

Водночас ми писали, скільки спортсменів на Паралімпіаду до Парижу відправить Україна.

Зазначимо, що перші медалі Паралімпіади Україна виборола ще вчора, 29 серпня. Найпершу нагороду здобув український плавець Антон Коль.

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