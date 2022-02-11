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Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры

Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации уже разработало с Национальным банком дорожную карту по внедрению электронной гривны. Этот проект должен решить ряд важных вопросов и ликвидировать финансовые мошенничества.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Преимуществ много. Во-первых, это эмиссия. Выпустить деньги и доставить их - это занимает много времени и денег. Во-вторых, мы сможем делать таргетированные выплаты и субсидии. На примере программы "єПідтримка". Для ее реализации нам приходится сильно извращаться, чтобы не было фрода", - отметил министр.

По словам Федорова, также электронная гривна исключит случаи успешного мошенничества благодаря отслеживанию подозрительных транзакций. Реализация проекта требует привлечения большой команды, однако сегодня все развитые страны работают в этом же направлении.

Также министр добавил, что Минцифры планирует запустить пилотный проект уже в текущем году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине хотят запустить рынок виртуальных активов и ввести электрону гривну.

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Михаил ФедоровМинистерство цифровой трансформации