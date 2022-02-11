Коли з'явиться е-гривня та для чого вона потрібна: пояснення Мінцифри

"Переваг багато. По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх - це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми "єПідтримка". Для її реалізації нам доводиться сильно перекручуватись, щоб не було фроду", - відзначив міністр.

За словами Федорова, також електронна гривня виключить випадки успішного шахрайства завдяки відстеженню підозрілих транзакцій. Реалізація проєкту потребує залучення великої команди, однак сьогодні усі розвинені країни працюють у цьому ж напрямку.

Також міністр додав, що Мінцифри планує запустити пілотний проєкт вже в поточному році.