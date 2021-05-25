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Появился текст закона о национальном сопротивлении: что предлагает Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. Появился текст этого законопроекта.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Законопроектом предлагается сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В частности, этот документ предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Также он определяет принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

Законопроектом предлагается определить:

  • состав, цели и задачи национального сопротивления;
  • основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
  • порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • организацию системы управления национальным сопротивлением;
  • порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
  • полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
  • порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
  • финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
  • социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
  • ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Кроме того, Владимир Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ.

Напомним, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческиих сила обороны.

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