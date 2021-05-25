Появился текст закона о национальном сопротивлении: что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. Появился текст этого законопроекта.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.
Законопроектом предлагается сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.
В частности, этот документ предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Также он определяет принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.
Законопроектом предлагается определить:
Кроме того, Владимир Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ.
Напомним, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческиих сила обороны.