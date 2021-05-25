З'явився текст закону про національний спротив: що пропонує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект про національний спротив. З'явився текст цього законопроекту.
Відповідний документ опублікований на сайті Верховної ради України.
Законопроектом пропонується сформувати в Україні національний спротив; сприти максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави.
Зокрема, цей документ передбачає визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.
Також він визначає засади фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.
Законопроектом пропонується визначити:
Крім того, Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ.
Нагадаємо, у 2021 році на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони.