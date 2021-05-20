Появился текст президентского закона о коренных народах: что предлагает Зеленский

На сайте парламента появился текст законопроекта №5506 о коренных народах Украины. Этот документ в Верховную раду во вторник, 18 мая, внес президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Прежде всего, предложенный главой государства законопроект устанавливает понятие "Коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки",- говорится в документе.
Законопроект запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.
Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.
Кроме того, документ предусматривает предоставление коренным народам права на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.
"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - отмечается в законопроекте.
Кроме того, проект закона Зеленского предоставляет представителям коренных народов право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.
Напомним, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте, но текста не было.