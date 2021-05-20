З'явився текст президентського закону про корінні народи: що пропонує Зеленський

Насамперед запропонований главою держави законопроект встановлює поняття "Корінний народ України" - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

"Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки", - йдеться в документі.

Законопроект забороняє заперечувати етнічну приналежність чи етнічну самобутність корінних народів України.

Згідно з документом, корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку та порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Крім того, документ передбачає надання корінним народам права на створення власних закладів освіти або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання мовою корінного народу.

"Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України", - наголошується в законопроекті.

Крім того, проект закону Зеленського надає представникам корінних народів право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, які стосуються прав корінних народів.