Появился текст постановления о роспуске ЦИК

ЦИК могут распустить в связи представлением Зеленского
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующие документы появились на сайте парламента.
В проекте говорится, что полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.
Таким образом, будут прекращены полномочия:
В сопроводительных документах говорится, что президент Владимир Зеленский указывает на то, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.
Фото: представление о роспуске ЦИК
Кроме того, Зеленский указал на то, что суды отменили решения ЦИК об отказе 28 кандидатов в народные депутаты. Также примером "необъективности и политической ангажированности" он назвал ситуации в округах № 169 и 198.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отложил пересчет голосов в округе №198 после представления о роспуске комиссии.
Также вчера сообщалось, что новый ЦИК может быть сформирован до октября.