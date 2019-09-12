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Появился текст постановления о роспуске ЦИК

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ЦИК могут распустить в связи представлением Зеленского

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующие документы появились на сайте парламента.

В проекте говорится, что полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.

Таким образом, будут прекращены полномочия:

  • Аллы Басалаевой
  • Натальи Бернацкой
  • Михаила Вербенского
  • Олега Диденко
  • Андрея Евстигнеева,
  • Ирины Ефремовой
  • Ольги Желтовой
  • Олега Конопольского
  • Светланы Кустовой
  • Ольги Лотюк
  • Екатерины Махницкой
  • Виталия Плукаря
  • Евгения Радченко
  • Татьяны Слипачук
  • Леонтия Шипилова
  • Татьяны Юзьковой

В сопроводительных документах говорится, что президент Владимир Зеленский указывает на то, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.

Фото: представление о роспуске ЦИК

Кроме того, Зеленский указал на то, что суды отменили решения ЦИК об отказе 28 кандидатов в народные депутаты. Также примером "необъективности и политической ангажированности" он назвал ситуации в округах № 169 и 198.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отложил пересчет голосов в округе №198 после представления о роспуске комиссии.

Также вчера сообщалось, что новый ЦИК может быть сформирован до октября.

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