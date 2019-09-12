З'явився текст постанови про розпуск ЦВК

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК). Відповідні документи з'явилися на сайті парламенту.

У проекті йдеться, що повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України і ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

Таким чином, будуть припинені повноваження:

Алли Басалаєвої

Наталії Бернацької

Михайла Вербенського

Олега Діденка

Андрія Євстигнєєва,

Ірини Єфремової

Ольги Желтової

Олега Конопольского

Світлани Кустової

Ольги Лотюк

Катерини Махницької

Віталія Плукаря

Євгенія Радченка

Тетяни Сліпачук

Леонтія Шипілова

Тетяни Юзькової

У супровідних документах йдеться, що президент Володимир Зеленський вказує на те, що ЦВК в ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких дії ЦВК визнано протиправними.

Фото: подання про розпуск ЦВК

Крім того, Зеленський вказав на те, що суди скасували рішення ЦВК про відмову 28 кандидатів у народні депутати. Також прикладом "необ'єктивності та політичної заангажованості" він назвав ситуацію в округах № 169 та 198.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії.

Також вчора повідомлялося, що новий ЦВК може бути сформований до жовтня.