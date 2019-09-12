З'явився текст постанови про розпуск ЦВК

ЦВК можуть розпустити в зв'язку поданням Зеленського
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК). Відповідні документи з'явилися на сайті парламенту.
У проекті йдеться, що повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України і ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.
Таким чином, будуть припинені повноваження:
У супровідних документах йдеться, що президент Володимир Зеленський вказує на те, що ЦВК в ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких дії ЦВК визнано протиправними.
Фото: подання про розпуск ЦВК
Крім того, Зеленський вказав на те, що суди скасували рішення ЦВК про відмову 28 кандидатів у народні депутати. Також прикладом "необ'єктивності та політичної заангажованості" він назвав ситуацію в округах № 169 та 198.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії.
Також вчора повідомлялося, що новий ЦВК може бути сформований до жовтня.