З'явився текст відповіді США на "гарантії безпеки" Росії, - El Pais

Іспанська газета El Pais стверджує, що в її розпорядженні з'явилася відповідь США і НАТО на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". США нібито готові обговорити взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.

У відповіді, як пише видання, США заявили про готовність почати діалог з РФ з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої і меншої дальності, а також обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.



США і НАТО заявили РФ, що утримуються від розміщення ядерної зброї в Східній Європі і готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентів з РФ на морі і в повітрі.

Крім того, Америка готова обговорити з РФ механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томагавк" в Румунії та Польщі.

При цьому в НАТО заявили, що не хочуть конфронтації, проте не підуть на компроміс із принципових для себе питань.