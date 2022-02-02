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З'явився текст відповіді США на "гарантії безпеки" Росії, - El Pais

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Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 09:37
З'явився текст відповіді США на "гарантії безпеки" Росії, - El Pais Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Іспанська газета El Pais стверджує, що в її розпорядженні з'явилася відповідь США і НАТО на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". США нібито готові обговорити взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

У відповіді, як пише видання, США заявили про готовність почати діалог з РФ з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої і меншої дальності, а також обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.

США і НАТО заявили РФ, що утримуються від розміщення ядерної зброї в Східній Європі і готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентів з РФ на морі і в повітрі.

Крім того, Америка готова обговорити з РФ механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томагавк" в Румунії та Польщі.

При цьому в НАТО заявили, що не хочуть конфронтації, проте не підуть на компроміс із принципових для себе питань.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії щодо "гарантій безпеки".

Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

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