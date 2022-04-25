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З’явився список потягів, що затримуються через обстріл залізничних станцій в Україні

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 10:41
З’явився список потягів, що затримуються через обстріл залізничних станцій в Україні Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У зв’язку з обстрілом 5 залізничних станцій в центрі і на заході України, на даний час затримуються 13 потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються наступні потяги:

№86 Запоріжжя - Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя - Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя - Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів - Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський - Київ (+1 год 10хв);

№50 Трускавець - Київ (+ 4 год);

№56 Рахів - Київ (+ 3 год);

№21 Харків - Трускавець (+ 3 год);

№13 Солотвино - Київ (+ 2 год);

№130 Кременчук - Івано-Франківськ (+ 2 год);

№231 Дніпро - Львів (+ 3 год);

№45 Ужгород - Лозова (+ 32 хв);

№774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).

При цьому, як повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, цей список ще нещодавно був довшим.

"Перші 2 із затриманих пасажирських потягів поїхали. Працюємо далі", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку декілька вибухів пролунали у Вінницькій області.

Пізніше стало відомо, що через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.

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