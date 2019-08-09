ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" назвали комитеты, которые хотят оставить в новой Раде

Новости » Политика    09.08.2019 - 19:02
В "Слуге народа" назвали комитеты, которые хотят оставить в новой Раде
Фото: заседание подготовительной группы (facebook.com/yevheniya.khudzik)

Из 27 комитетов предлагают оставить 22

На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" предложили сократить количество комитетом в Верховной раде 9 созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook.

Таким образом, партия "Слуга народа" планирует создать такие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Кроме того, в Раде будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  9 августа состоялось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. На заседании группы приняли решение созвать первое заседание Верховной рады девятого созыва на 29 августа.

Кроме того, Дмитрий Разумков на заседании заявил, что партия "Слуга народа" предложила сократить количество комитетов с 27 до 22

Второе заседание подготовительной депутатской группы ВР состоится 14 августа.

Руководящие должности в комитетах Рады будут сформированы по квотному принципу, - Разумков В новой Раде планируют сократить количество комитетов
Новости Украины Верховная Радакомитет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь