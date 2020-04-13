Появился рейтинг электоральных симпатий киевлян

Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является Виталий Кличко, которого при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, Сергея Притулу поддержали бы 9,1% респондентов, Сергея Ткаченко - 8,8%, Андрея Пальчевского - 8,2%, Александра Омельченко - 6,4%, Александра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги других кандидатов - менее 4%. Не определились с выбором - около четверти опрошенных.

Моделирование второго тура выборов городского главы дало следующие результаты: при условии выхода в него Кличко и других рейтинговых кандидатов действующий мэр победил бы при всех вариантах комбинаций. Так, в паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных, за кандидата от партии "Слуга народа" - 18%. В паре с Притулой - 48% против 20%, в паре с Пальчевским - 49% против 19% в пользу главы Киева.

Лидерами электоральных симпатий на выборах в городской совет являются партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, также партия "Европейская солидарность" (18,6%). Кроме того, 13,5% поддерживают партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 4-7 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 44% киевлян недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, довольны 43%, еще 14% затруднились ответить.

Отметим, в конце марта 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что нет.