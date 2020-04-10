ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Точной даты открытия метро в Киеве пока нет, - Кличко

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:34
Точной даты открытия метро в Киеве пока нет, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что точной даты открытия метро в столице пока что нет. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

"Я сегодня не могу назвать точные даты. Пока по распоряжению Кабмина ограниченные меры продлены до 24 апреля, но мы следим за ситуацией, за динамикой. Мы не можем подвергать людей опасности и сейчас главное, чтобы ситуация не ухудшилась после праздников", - отметил он.

Отметим, с 18 марта в Киеве ужесточили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины. Вместе с тем, закрыли и метро.

Ранее сообщалось, что после закрытия метро в столице образовался транспортный коллапс.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что, если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля В Житомире пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии
Новости Украины метроКоронавирускарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь