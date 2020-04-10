Точной даты открытия метро в Киеве пока нет, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что точной даты открытия метро в столице пока что нет. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

"Я сегодня не могу назвать точные даты. Пока по распоряжению Кабмина ограниченные меры продлены до 24 апреля, но мы следим за ситуацией, за динамикой. Мы не можем подвергать людей опасности и сейчас главное, чтобы ситуация не ухудшилась после праздников", - отметил он.

Отметим, с 18 марта в Киеве ужесточили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины. Вместе с тем, закрыли и метро.

Ранее сообщалось, что после закрытия метро в столице образовался транспортный коллапс.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что, если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят. В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".