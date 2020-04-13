З'явився рейтинг електоральних симпатій киян

Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, якого за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, Сергія Притулу підтримали б 9,1% респондентів, Сергія Ткаченка - 8,8%, Андрія Пальчевського - 8,2%, Олександра Омельченка - 6,4%, Олександра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги інших кандидатів - менше 4%. Не визначилися з вибором - близько чверті опитаних.

Моделювання другого туру виборів міського голови дало такі результати: за умови виходу у нього Кличка та інших рейтингових кандидатів чинний мер переміг би при всіх варіантах комбінацій. Так, у парі з Ткаченко Кличка готові підтримати 47% опитаних, за кандидата від партії "Слуга народу" - 18%. В парі з Притулою - 48% проти 20%, в парі з Пальчевським - 49% проти 19% на користь голови Києва.

Лідерами електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу", яку підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах, також партія "Європейська солідарність" (18,6%). Крім того, 13,5% підтримують партію "УДАР", 9,4% - партію "Батьківщина", 7,2% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 5,9% - партію "Голос", 3,8% - партію Шарія, 3,2% - партію "Сила і честь". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Вагалися з вибором близько чверті опитаних.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 4-7 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 44% киян незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 43%, ще 14% не змогли відповісти.

Відзначимо, в кінці березня 40% українців вважають, що влада досягла успіху в протидію епідемії коронавірусу, 48% - дотримуються думки, що ні.