Появился рецидивист? В РФ открыли первое уголовное дело о повторной "дискредитации" армии

Отмечается, что уголовное дело возбудили против жителя города Благовещенск, что находится на границе с Китаем. Мужчина в марте получил штраф, а с 1 апреля по 6 мая распространял в соцсетях публикации с критикой войны в Украине.

По мнению журналистов издания Медиазона, "рецидивистом" может быть 53-летний активист Владислав Никитенко. Он в первый день войны в Украине, 24 февраля, подал заявления во все региональные военные следственные управления СК и прокуратуры РФ на Владимира Путина и членов Совбеза. Мужчина обвинил руководство страны в развязывании войны. Заявления отказались принимать, а в апреле суд нашел в них признаки "дискредитации" армии.

Кроме того, 17 марта его оштрафовали, а 6 мая арестовали на 15 суток за видео на YouTube, на заставке которого было фото со свастикой с заседания Народной судебной палаты в нацистской Германии.