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Появился рецидивист? В РФ открыли первое уголовное дело о повторной "дискредитации" армии

Новина українською →
Амурская область, Среда 18 мая 2022 13:31
Появился рецидивист? В РФ открыли первое уголовное дело о повторной "дискредитации" армии Фото: В РФ впервые открыли дело о повторной дискредитации армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России открыли первое истории уголовное дело о повторной "дискредитации" военных. Мужчине грозит тюремное заключение за критику войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление МВД Амурской области.

Отмечается, что уголовное дело возбудили против жителя города Благовещенск, что находится на границе с Китаем. Мужчина в марте получил штраф, а с 1 апреля по 6 мая распространял в соцсетях публикации с критикой войны в Украине.

По мнению журналистов издания Медиазона, "рецидивистом" может быть 53-летний активист Владислав Никитенко. Он в первый день войны в Украине, 24 февраля, подал заявления во все региональные военные следственные управления СК и прокуратуры РФ на Владимира Путина и членов Совбеза. Мужчина обвинил руководство страны в развязывании войны. Заявления отказались принимать, а в апреле суд нашел в них признаки "дискредитации" армии.

Кроме того, 17 марта его оштрафовали, а 6 мая арестовали на 15 суток за видео на YouTube, на заставке которого было фото со свастикой с заседания Народной судебной палаты в нацистской Германии.

Напомним, что за два месяца в России открыли почти 2 тысячи дел о "дискредитации" армии.

Также отметим, что в Беларуси ввели смертную казнь за планы совершить теракт или убийства политиков.

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