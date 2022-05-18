В Беларуси будут расстреливать даже за планы теракта или убийства руководителей
Фото: Лукашенко будет расстреливать противников своего режима за намерения (Getty Images)
Александр Лукашенко подписал ранее одобренные парламентом поправки в уголовный кодекс. Теперь на территории Беларуси будут расстреливать даже за планы совершить теракт или убийства политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правовой интернет-портал Беларуси.
Согласно тексту, смертная казнь применяется за:
- покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или же международной организации с целью провокации международных осложнений;
- покушение на акт терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
- покушение на убийство государственного или общественного деятеля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что инициаторами за введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма якобы стали местные депутаты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.