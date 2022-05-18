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З'явився рецидивіст? У РФ відкрили першу кримінальну справу про повторну "дискредитацію" армії

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Амурська область, Середа 18 травня 2022 13:31
З'явився рецидивіст? У РФ відкрили першу кримінальну справу про повторну "дискредитацію" армії Фото: у РФ вперше відкрили справу про повторну дискредитацію армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії відкрили першу кримінальну справу про повторну "дискредитацію" військових. Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення за критику війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління МВС Амурської області.

Відзначається, що кримінальну справу порушили проти жителя міста Благовєщенськ, що знаходиться на кордоні з Китаєм. Чоловік у березні отримав штраф, а з 1 квітня по 6 травня поширював у соцмережах публікації з критикою війни в Україні.

На думку журналістів видання Медиазона, "рецидивістом" може бути 53-річний активіст Владислав Нікітенко. Він у перший день війни в Україні, 24 лютого, подав заяви в усі регіональні військові слідчі управління СК і прокуратури РФ на Володимира Путіна і членів Радбезу. Чоловік звинуватив керівництво країни в розв'язуванні війни. Заяви відмовилися приймати, а в квітні суд знайшов у них ознаки "дискредитації" армії.

Крім того, 17 березня його оштрафували, а 6 травня заарештували на 15 діб за відео на YouTube, на заставці якого було фото зі свастикою із засідання Народної судової палати в нацистській Німеччині.

Нагадаємо, що за два місяці в Росії відкрили майже 2 тисячі справ про "дискредитацію" армії.

Також відзначимо, що у Білорусі ввели смертну кару за плани здійснити теракт або вбивства політиків.

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