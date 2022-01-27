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ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии после расстрела в Днепре

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Днепр, Четверг 27 января 2022 11:29
ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии после расстрела в Днепре Фото: глава ГБР Алексей Сухачев (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии после стрельбы в Днепре. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным.

"Нужно выявить все подробности, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение в будущем", - заявил он.

По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

"Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщил он.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет, уточнили в ГБР.

Напомним, глава МВД Украины Монастырский заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.

Все подробности расстрела военослужащих в Днепре в материале РБК-Украина.

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