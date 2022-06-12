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Появилось видео стрельбы с участием сотрудника Генштаба в Киеве

Фото: стрельба (иллюстрация\Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Перед тем, как открыть хаотичную стрельбу, сотрудник Генштаба, размахивал табельным оружием. А потом выстрелил, едва не попав в детей, которые резвились возле подъезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое в Telegram-канале опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко.

"А вот и видео стрельбы в Киеве с участием чиновника Генштаба. Ролик, на котором, как утверждается, запечатлен момент стрельбы из табельного оружия, распространили в соцсетях", - подписал кадры он.

Как пишут в Telegram-канале dtp.kiev.ua, все началось с того, что сотрудник Генштаба ВСУ со своим родственником в жилом комплексе "Сказка" в нетрезвом состоянии совершили ДТП.

Охрана пыталась успокоить мужчину, но он не унимался и сыпал угрозы в сторону охранников. В какой-то момент, судя по видео, он совершил выстрел. По данным Telegram-канала, сотрудник Генштаба едва не попал в детей, гуляющих возле парадного.

Как сообщалось, в спальном районе Киева чиновник Генштаба применил оружие, из-за чего мог пострадать ребенок. Его отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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Киев