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З'явилося відео стрілянини за участю співробітника Генштабу у Києві

Фото: стрілянина (ілюстрація\Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Перед тим, як відкрити хаотичну стрілянину, співробітник Генштабу розмахував табельною зброєю. А потім вистрілив, ледь не потрапивши в дітей, що гралися біля під'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке у Telegram-каналі опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.

"А ось і відео стрілянини в Києві за участю чиновника Генштабу. Ролик, на якому, як стверджується, відображено момент стрілянини з табельної зброї, поширили в соцмережах", - підписав кадри він.

Як пишуть у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, все почалося з того, що співробітник Генштабу ЗСУ зі своїм родичем у житловому комплексі "Казка" у нетверезому стані скоїли ДТП.

Охорона намагалася заспокоїти чоловіка, але він не вгавав і сипав погрози у бік охоронців. Якоїсь миті, судячи з відео, він здійснив постріл. За даними Telegram-каналу, співробітник Генштабу ледь не потрапив у дітей, які гуляли біля парадного.

Як повідомлялося, у спальному районі Києва чиновник Генштабу застосував зброю, через що могла постраждати дитина. Його усунули від виконання обов'язків на час розслідування.

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Київ