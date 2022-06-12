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Чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе Киева, - Резников

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Киев, Воскресенье 12 июня 2022 09:58
Чиновник Генштаба применил оружие в спальном районе Киева, - Резников Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В спальном районе Киева чиновник Генштаба применил оружие, из-за чего мог пострадать ребенок. Его отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Facebook.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - руководитель одного из управлений, совершил действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", - написал Резников.

По его словам, уже создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

На время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжких последствий, а именно - риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - отметил Резников.

Имя чиновника и других подробностей министр обороны не предоставил.

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Киев Алексей Резников Генштаб ВСУ
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