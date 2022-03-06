Появилось видео российского удара во время эвакуации из Ирпеня

Фото: российские оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения из Ирпеня (t.me/dsns_telegram)

На одиннадцатый день войны России против Украины противник нанес удар во время эвакуации мирных жителей из Ирпеня. Опубликовано видео момента обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Donbass Frontliner Андрея Дубчака.

"На видео и фото- российские войска бьют по мирному населению, которое пытается выйти из Ирпеня. Это факт! Это просто документированный факт! Ибо они все видят прямо из домов Ирпеня. На моих глазах погибла женщина, парень, девочка подросток, мужчина получил очень тяжелые ранения. Наверное, это была семья", - отметил журналист.