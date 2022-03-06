З'явилося відео російського удару під час евакуації з Ірпеня

На одинадцятий день війни Росії проти України противник завдав удару під час евакуації мирних жителів з Ірпеня. Опубліковано відео моменту обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Donbass Frontliner Андрія Дубчака.

"На відео і фото - російські війська б'ють по мирному населенню, яке намагається вийти з Ірпеня. Це факт! Це просто документований факт! Бо вони все бачать прямо з будинків Ірпеня. На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення. Напевно, це була сім'я", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по Ірпеню, швидше за все, завдали з міномета.

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