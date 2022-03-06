ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося відео російського удару під час евакуації з Ірпеня

Новость на русском →
Ірпінь, Неділя 06 березня 2022 13:16
З'явилося відео російського удару під час евакуації з Ірпеня Фото: російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Мороз

На одинадцятий день війни Росії проти України противник завдав удару під час евакуації мирних жителів з Ірпеня. Опубліковано відео моменту обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Donbass Frontliner Андрія Дубчака.

"На відео і фото - російські війська б'ють по мирному населенню, яке намагається вийти з Ірпеня. Це факт! Це просто документований факт! Бо вони все бачать прямо з будинків Ірпеня. На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення. Напевно, це була сім'я", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по Ірпеню, швидше за все, завдали з міномета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ирпень Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати