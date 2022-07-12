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Появилось видео и подробности освобождения украинских пленных в Херсонской области

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 22:19
Появилось видео и подробности освобождения украинских пленных в Херсонской области Фото: освобождение пленных в Херсонской области militarist.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В ходе проведенной спецоперации силы спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освободили пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Среди освобожденных - военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц.Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

"Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение", - отметили в ГУР.

Напомним, правозащитник, журналист, основатель "Громадське радио" Максим Буткевич, который сейчас служит в рядах ВСУ, попал в плен к российским оккупантам.

Кроме этого, ранее в России заявили, что в них в плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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