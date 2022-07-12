ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося відео та подробиці звільнення українських полонених у Херсонській області

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 липня 2022 22:19
З'явилося відео та подробиці звільнення українських полонених у Херсонській області Фото: звільнення полонених у Херсонській області (militarist.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ході проведеної спецоперації сили спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнили п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Серед звільнених - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

"Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, правозахисник, журналіст, засновник "Громадське радіо" Максим Буткевич, який зараз служить у лавах ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.

Крім цього, раніше у Росії заявили, що в них у полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує