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Появилось видео побега израильского наркобарона в "Борисполе"

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 16:27
Появилось видео побега израильского наркобарона в "Борисполе"
Фото: экстрадиция Амоса Дов Сильвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сильвер воспользовался моментом, когда сотрудники СБУ отвлеклись на досмотр            

В интернете появилось видео побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь". Видео опубликовано в сообществе "Антикоррупционная платформа" в Facebook.

На видео Сильвер вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проходит досмотр личных вещей. Во время проверки оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а наркобарон воспользовался моментом для побега. Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. При этом сопровождающие сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что подозреваемый скрылся.

Втеча «наркобарона» від СБУ :)

Опубліковано Антикорупційна Платформа Неділя, 18 серпня 2019 р.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь" при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.

Амос Дов Сильвер является активистом движения за легализацию марихуаны. В 2017 году создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass в популярном мессенджере. По данным израильской полиции, с помощью TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин и экстази.

Сильвера арестовали на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный суд санкционировал его выдачу израильской стороне.

СБУ задержала сбежавшего наркоторговца Сильвера
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