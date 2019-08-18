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З'явилося відео втечі ізраїльського наркобарона в "Борисполі"

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 16:27
З'явилося відео втечі ізраїльського наркобарона в "Борисполі"
Фото: екстрадиція Амоса Дов Сільвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сільвер скористався моментом, коли співробітники СБУ відволіклися на контроль

В інтернеті з'явилося відео втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера від українських правоохоронців в аеропорту "Бориспіль". Відео опубліковано в співтоваристві "Антикорупційна платформа" в Facebook.

На відео Сільвер разом із співробітниками Служби безпеки України проходить огляд особистих речей. Під час перевірки оперативники СБУ відволіклися на огляд, а наркобарон скористався моментом для втечі. Він спокійно пройшов через металошукачі і зник в аеропорту. При цьому співробітники спецслужби не відразу помітили, що підозрюваний зник.

Втеча «наркобарона» від СБУ :)

Опубліковано Антикорупційна Платформа Неділя, 18 серпня 2019 р.

Нагадаємо, в п'ятницю стало відомо про те, що наркоторговець Амос Дов Сільвер втік в аеропорту "Бориспіль" при спробі депортації його в Ізраїль. При цьому спочатку дану інформацію поширювали ізраїльські ЗМІ, а Державна прикордонна служба заперечувала, що Сільвер втік після паспортного контролю.

У підсумку наркобарона все-таки затримали вже в Умані Черкаської області і екстрадували до Ізраїлю рейсовим літаком в ніч на 18 серпня.

Амос Дов Сільвер є активістом руху за легалізацію марихуани. У 2017 році створив мережу для поширення марихуани TeleGrass в популярному мессенджері. За даними ізраїльської поліції, за допомогою TeleGrass були продані десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн та екстазі.

Сільвера заарештували на території України в березні 2019 року. 15 серпня Верховна суд санкціонував його видачу ізраїльській стороні.

СБУ затримала наркоторговця-втікача Сільвера
Новини України Служба безпеки УкраїниІзраїльнаркобарон
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