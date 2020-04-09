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Появилось видео обрушения старинного дома в Одессе

Новости » Происшествия     09.04.2020 - 13:15
Появилось видео обрушения старинного дома в Одессе
Фото: обрушение дома в Одессе (dumskaya.net)

На днях в этом доме начались работы

Опубликовано видео обрушения старинного дома в Одессе на углу Канатной и переулку Нахимова. Об этом сообщает "Думская".

На днях в нем начались работы: левое, безлюдное, крыло здания огородили, а сегодня произошел обвал.

Дом

Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения дома на ул. Канатной. Подписывайтесь на наш канал в Телеграмм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/

Опубликовано Думская ТВ Четверг, 9 апреля 2020 г.

Представитель областного управления культуры, национальностей, религии и охраны культурного наследия рассказала, что в октябре ведомство дало разрешение на проведение противоаварийных работ, согласно разработанному проекту.

Как отмечается, обвалился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году.

Ранее сообщалось, что в Одессе после пожара в колледже, где погибли 16 человек, совершили демонтаж стен здания. Колледж был расположен в историческом здании, известном как дом Асвадурова. Он был одной из крупнейших построек дореволюционной Одессы.

Напомним, во Львовской области обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олеско, Бусского района (улица Замковая, 27), которая является памятником архитектуры национального значения.

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