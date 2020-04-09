Появилось видео обрушения старинного дома в Одессе

Фото: обрушение дома в Одессе (dumskaya.net)

На днях в этом доме начались работы

Опубликовано видео обрушения старинного дома в Одессе на углу Канатной и переулку Нахимова. Об этом сообщает "Думская".

На днях в нем начались работы: левое, безлюдное, крыло здания огородили, а сегодня произошел обвал.

Дом Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения дома на ул. Канатной. Подписывайтесь на наш канал в Телеграмм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Опубликовано Думская ТВ Четверг, 9 апреля 2020 г.

Представитель областного управления культуры, национальностей, религии и охраны культурного наследия рассказала, что в октябре ведомство дало разрешение на проведение противоаварийных работ, согласно разработанному проекту.

Как отмечается, обвалился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году.

Ранее сообщалось, что в Одессе после пожара в колледже, где погибли 16 человек, совершили демонтаж стен здания. Колледж был расположен в историческом здании, известном как дом Асвадурова. Он был одной из крупнейших построек дореволюционной Одессы.

Напомним, во Львовской области обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олеско, Бусского района (улица Замковая, 27), которая является памятником архитектуры национального значения.