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В Одессе обрушили часть здания сгоревшего колежа

Новости » Общество     10.12.2019 - 15:28
В Одессе обрушили часть здания сгоревшего колежа
Фото: место обвала (Думская)

Стену заваливали двумя кранами

В Одессе после пожара в колледже начали демонтаж одной из стен здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Одессы Андрея Котляра.

Он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены.

"Сегодня процесс демонтажа уже начат. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - написал Котляр.

Всю ночь, вместе с ГСЧС, SAR Ukraine, руководством Нацгвардии и строительными экспертами занимались подготовительными работами к демонтажу одной из стен здания. Сегодня процесс демонтажа уже начато. Стену 6 этажа демонтирована, работы продолжаются.

Опубликовано Андреем Котляром Вторник, 10 декабря 2019 г.

По информации местного издания "Думская", перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Фото: место обвала (Думская)

Ранее в патрульной полиции Одессы сообщили, что с 6 утра 10 декабря запланировано перекрытие движения транспорта по ул. Пушкинский от вул. Успенской до вул. Еврейской - вокруг здания колледжа. Там собирались разбирать стены.

Вчера сообщалось, что для того, чтобы продолжить поиски возможных жертв пожара в колледже Одессы необходимо укрепить стены здания.

Напомним, по состоянию на 10 декабря тела пяти жертв пожара до сих пор не идентифицированы. Всего в результате пожара погибли 12 человек, более 30 пострадали. Четырех человек до сих пор не нашли.

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