З'явилось відео обвалу старовинного будинку в Одесі

Фото: обвалення будинку в Одесі (dumskaya.net)

Днями в цьому будинку почалися роботи

Опубліковано відео обвалення старовинного будинку в Одесі на розі Канатної та провулку Нахімова. Про це повідомляє "Думская".

Днями в ньому почалися роботи: ліве, безлюдне, крило будівлі огородили, а сьогодні стався обвал.

Дом Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения дома на ул. Канатной. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Опубліковано Думская ТВ Четвер, 9 квітня 2020 р.

Представник обласного управління культури, національностей, релігії і охорони культурної спадщини розповіла, що в жовтні відомство дало дозвіл на проведення протиаварійних робіт, відповідно до розробленого проекту.

Як зазначається, обвалився пам'ятник архітектури місцевого значення, побудований в 1893 році.

Раніше повідомлялось, що в Одесі після пожежі в коледжі, де загинули 16 людей, здійснили демонтаж стін будівлі. Коледж був розташований в історичній будівлі, відомій як будинок Асвадурова. Він був однією з найбільших будівель дореволюційної Одеси.

Нагадаємо, у Львівській області обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів у смт. Олесько, Буського району (вулиця Замкова, 27), яка є пам'яткою архітектури національного значення.