Появилось видео момента попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге

Президент Украины Владимир Зеленский представил доказательство российского ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Зеленский пригрозил ответственностью российским пропагандистам, которые врут об этом атаке.

И как подтверждение, Зеленский показал видео момента прилета. На видео видно, как ракета точно попадает в торговый центр.

«Абсолютний тероризм», – каже @ZelenskyyUa та публікує відео навмисного удару ракетою по ТЦ в Кременчуку, коли там було багато людей. Російська пропаганда завжди бреше: немає жодної випадковості, це цілеспрямований продуманий удар задля залякування населення та масових жертв. pic.twitter.com/QGKWYwbSZt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

"Чтобы никто не смел обманывать. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту", - заявил Зеленский.

Он отметил, что россияне хотели убить больше людей в мирном городе.

"За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно - в трибунале", - сказал президент.

По состоянию на вечер 28 июня общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам - уже 2811, сообщил Зеленский.

Напомним, 27 июня, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу.

Позже секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне выпустили две ракеты по Кременчугу при помощи самолетов.

Россия утверждает, что целилась по ангарам с "западным оружием", которые якобы находились рядом.

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