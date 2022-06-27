Попали в ТЦ. Появилось видео с места ракетного удара по Кременчугу

Российские войска нанесли сегодня ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - заявил глава государства.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали и погибли в результате удара, однако на видео можно увидеть сильный пожар, которым охвачен торговый центр.

"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - подчеркнул Зеленский.