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З'явилося відео моменту попадання російської ракети по ТЦ в Кременчуці

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Київ, Середа 29 червня 2022 00:10
З'явилося відео моменту попадання російської ракети по ТЦ в Кременчуці Фото: окупанти обстріляли ракетами ТЦ у Кременчуці (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський представив доказ російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Зеленський пригрозив відповідальністю російським пропагандистам, які брешуть про цю атаку.

І як підтвердження, Зеленський показав відео моменту прильоту. На відео видно, як ракета влучає в торговий центр.

"Щоб ніхто не смів обманювати. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що росіяни хотіли вбити більше людей у мирному місті.

"За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія відповідатиме. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов'язково - в трибуналі", - сказав президент.

Станом на вечір 28 червня загальна кількість російських ракет, що вдарили по наших містах - вже 2811, повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня, стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків.

Росія стверджує, що цілилася по ангарах з "західною зброєю", які нібито знаходилися поруч.

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Володимир Зеленський Кременчук
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