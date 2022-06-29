З'явилося відео моменту попадання російської ракети по ТЦ в Кременчуці

Президент України Володимир Зеленський представив доказ російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Зеленський пригрозив відповідальністю російським пропагандистам, які брешуть про цю атаку.

І як підтвердження, Зеленський показав відео моменту прильоту. На відео видно, як ракета влучає в торговий центр.

"Абсолютний тероризм», - каже @ZelenskyyUa та публікує відео навмисного удару ракетою по ТЦ в Кременчуку, коли там було багато людей. Російська пропаганда завжди бреше: немає жодної випадковості, це цілеспрямований продуманий удар задля залякування населення та масових жертв. pic.twitter.com/QGKWYwbSZt - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 28, 2022

"Щоб ніхто не смів обманювати. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що росіяни хотіли вбити більше людей у мирному місті.

"За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія відповідатиме. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов'язково - в трибуналі", - сказав президент.

Станом на вечір 28 червня загальна кількість російських ракет, що вдарили по наших містах - вже 2811, повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня, стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків.

Росія стверджує, що цілилася по ангарах з "західною зброєю", які нібито знаходилися поруч.

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