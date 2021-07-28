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Появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области

Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. На кадрах видно, как спасатели пытаются потушить пожар, возникший в результате инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Напомним, сегодня около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Ивано-Франковской области произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом.

После чего произошло возгорание, в результате которого 4 человека, находившиеся в самолете, погибли.

По информации спасателей, в 13:58 пожар был локализован.

К тушению привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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падениеСамолет