З’явилося відео з місця падіння літака в Івано-Франківській області

У ДСНС опублікували відео з місця падіння легкомоторного літака в Івано-Франківській області. На кадрах видно, як рятувальники намагаються загасити пожежу, яка виникла внаслідок інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Івано-Франківської області сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок.
Після чого відбулося загоряння, внаслідок якого 4 особи, що перебували у літаку, загинули.
За інформацією рятувальників, о 13:58 пожежу локалізовано.
До гасіння залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.