Появилось видео с места взрыва в здании полиции Кременной

В сети появилось видео последствий взрыва в здании полиции Кременной (Луганская область). В ходе боевых действий город был занят российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

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На видео зафиксирована техника с символом "Z", которая разбирает завалы. Судя по кадрам, взрыв был большой силы, он привел к обрушению задней части здания.

Напомним, ранее Геращенко заявлял о взрыве бытового газа в городском совете и полиции Кременной, в первом здании якобы никто не выжил. Инцидент произошел, когда проходило собрание местных коллаборантов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию о взрыве.

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