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Разнесло полздания. Глава Луганской ОВА рассказал детали взрыва в Кременной

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Донбасс, Понедельник 25 апреля 2022 20:17
Разнесло полздания. Глава Луганской ОВА рассказал детали взрыва в Кременной Фото: стали известны детали взрыва в Кременной (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной. Он отметил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в эфире общенационального телемарафона.

"Отличная новость для нас. Когда в Кременной началось "совещание" силовиков и так называемого народного "мэра", раздался, как они говорят, хлопок. После него снесло полздания вместе с силовиками и коллаборантами, которые должны возглавлять оккупированные территории", - сказал глава ОВА.

По его словам, из полученных перехватов следует, что под руинами осталось много силовиков. Также среди оккупантов и коллаборантов много раненых.

"Там сборная солянка была", - подытожил Гайдай.

Напомним, вечером 25 апреля стало известно о взрыве газа в горисполкоме оккупированной Кременной.

Отметим, сегодня российские оккупанты зашли в поселок Новотошковское Луганской области, предварительно сравняв населенный пункт с землей.

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