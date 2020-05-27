Появилось видео с места стрельбы в центре Киева

Фото: задержание иностранных киллеров (npu.gov.ua)

На видео зафиксировано покушение на гражданина Черногории

В сети появилось видео вчерашней стрельбы в центре Киева, в ходе которой пять пулевых ранений получил гражданин Черногории. Жертва покушения госпитализирована и находится под охраной полиции.

Видеозапись в своем Facebook опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На видео запечатлено, как объект покушения в темной одежде с капюшоном пробегал в людном месте по тротуару возле парковки на Печерске, когда из автомобиля Smart вышли несколько человек и открыли стрельбу. Мужчина сразу попытался скрыться от них, нападавшие сели в авто и покинули место преступление.

Вчера на Печерске, киллеры приехавшие из одной из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений из которых три - в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находиться под охраной полицейских. Киллеры покинули метр преступления на автомобиле “Smart”, котрорый они попытались сжечь, но не удачно. Полицией был немедленно объявлен план «Перехват». Все были подняты по тревоге. Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находятся в Международном розыске за заказное убийство. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению. https://www.npu.gov.ua/news/golovne/naczpolicziya-zatrimala-grupu-inozemnix-kileriv-za-zamax-na-vbivstvo-gromadyanina-chornogoriji-u-stoliczi-Igor-klimenko/ Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 27 травня 2020 р.

Известно, что киллеры прибыли в страну в начале мая, уже на месте купили автомобиль и огнестрельное автоматическое оружие, организовали слежку за жертвой.

По словам Геращенко, в дальнейшем киллеры попытались сжечь Smart, но неудачно. На данный момент полиция выясняет всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, стрельба в центре Киева произошла вечером 26 мая, жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории.

Уже сегодня стало известно, что нападавшими были выходцы из Черногории, Македонии и Сербии, в результате полицейской операции они были задержаны в Одессе.

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Автор: Иван Петров