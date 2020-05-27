З'явилося відео з місця стрілянини в центрі Києва

Фото: затримання іноземних кілерів (npu.gov.ua)

На відео зафіксовано замах на громадянина Чорногорії

У мережі з'явилося відео вчорашньої стрілянини в центрі Києва, в ході якої п'ять кульових поранень отримав громадянин Чорногорії. Жертва замаху госпіталізована і знаходиться під охороною поліції.

Відеозапис у своєму Facebook опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На відео зафіксовано, як об'єкт замаху в темному одязі з капюшоном пробігав в людному місці по тротуару біля парковки на Печерську, коли з автомобіля Smart вийшли кілька осіб і відкрили стрілянину. Чоловік відразу спробував сховатися від них, нападники сіли в авто і покинули місце злочин.

Вчора на Печерську, кілери приїхали з однієї з Балканських країн розстріляли громадянина Чорногорії. Чоловік отримав п'ять кульових поранень, з яких три - у грудну клітку та був госпіталізований у вкрай важкому стані в реанімації. Зараз він перебуває під охороною поліцейських. Кілери покинули метр злочину на автомобілі "Smart", що вони спробували спалити, але не вдало. Поліцією був негайно оголошений план «Перехоплення». Всі були підняті по тривозі. Завдяки швидким і рішучим діям співробітників Департаментів стратегічних розслідувань та Кримінального розшуку Національної поліції п'ятеро підозрюваних в організації та виконанні цього замаху було затримано цієї ночі. Ними виявилися громадяни Сербії, Чорногорії та Македонії, один з яких знаходяться в Міжнародному розшуку за вбивство. Співробітники поліції продовжують виявляти всіх осіб, можливо причетних до даного злочину. https://www.npu.gov.ua/news/golovne/naczpolicziya-zatrimala-grupu-inozemnix-kileriv-za-zamax-na-vbivstvo-gromadyanina-chornogoriji-u-stoliczi-Igor-klimenko/ Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 27 травня 2020 р.

Відомо, що кілери прибули до країни на початку травня, вже на місці купили автомобіль і вогнепальну автоматичну зброю, організували стеження за жертвою.

За словами Геращенка, в подальшому кілери спробували спалити Smart, але невдало. На даний момент поліція з'ясовує всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, стрілянина в центрі Києва сталася ввечері 26 травня, жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії.

Вже сьогодні стало відомо, що нападниками були вихідці з Чорногорії, Македонії та Сербії, в результаті поліцейської операції їх було затримано в Одесі.

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Автор: Іван Петров