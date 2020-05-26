В центре Киева произошла стрельба, есть раненый

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия
В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент произошел на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по мужчине.
"Сегодня в 18:20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.
Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственный действий.
Отметим, две недели назад стрельба произошла на столичном Подоле, тогда тоже ранили человека.
Также сообщалось о стрелке в Броварском районе Киевской области.
Напомним, сегодня стали известны новые детали массового расстрела в Житомирской области.
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Автор: Роман Калиниченко