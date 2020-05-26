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В центре Киева произошла стрельба, есть раненый

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 20:35
В центре Киева произошла стрельба, есть раненый
Фото: в Киеве произошла стрельба (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по мужчине.

"Сегодня в 18:20 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственный действий.

Отметим, две недели назад стрельба произошла на столичном Подоле, тогда тоже ранили человека.

Также сообщалось о стрелке в Броварском районе Киевской области.

Напомним, сегодня стали известны новые детали массового расстрела в Житомирской области.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевСтрельба
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