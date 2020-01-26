Появилось видео с места катастрофы вертолета, в котором погиб Коби Брайант

Фото: Коби Брайант (facebook.com/Kobe)

Коби Брайант - двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион НБА

В сети появилось видео катастрофы вертолета, в которой погиб 41-летний баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант. Видео опубликовал пользователь Twitter, сообщает РБК-Украина .

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли.

Ранее вертолет MH-60 Военно-морских сил США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава. По данным местных чиновников, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (9:25 по киевскому времени) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.