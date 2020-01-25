Американский военный вертолет сел на воду в районе японской Окинавы

Иллюстративное фото (Flickr)

Члены экипажа вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США

Вертолет MH-60 Военно-морских сил США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным местных чиновников, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (9:25 по киевскому времени) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.

Напомним, поскольку Пентагон разыскивает места размещения ракет против растущего Китая, губернатор японского острова Окинава Дэнни Тамаки предупредил США, чтобы они держались подальше от префектуры на юге Японии. Тамаки заявил, что любой попытке США разместить баллистические ракеты средней дальности на Окинаве будут решительно противостоять местные жители.

Комментарии Тамаки подчеркивают проблемы, стоящие перед США, поскольку Штаты стремятся развернуть крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней дальности после выхода из договора с Россией, который их запрещал.

В 2018 году в августе в Японии на острове Окинава состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие около 70 тыс. человек, против американской базы.