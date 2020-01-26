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З'явилося відео з місця катастрофи вертольота, в якій загинув Кобі Брайант

Новини » В світі     26.01.2020 - 23:53
З'явилося відео з місця катастрофи вертольота, в якій загинув Кобі Брайант
Фото: Кобі Брайант (facebook.com/Kobe)

Кобі Брайант - дворазовий олімпійський чемпіон, п'ятиразовий чемпіон НБА

У мережі з'явилося відео катастрофи вертольота, в якій загинув 41-річний баскетболіст, п'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант. Відео опублікував користувач Twitter, повідомляє РБК-Україна .

Брайант завершив ігрову кар'єру в 2016 році. Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках - найціннішим гравцем фіналу НБА у складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очки), 18 разів брав участь у Матчах зірок НБА.

В 2018 році він отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули.

Раніше вертолет MH-60 Військово-морських сил США здійснив посадку на воду біля берегів японського острова Окінава. За даними місцевих чиновників, вертоліт приземлився близько 16:25 за місцевим часом (9:25 за київським часом) 25 січня в 150 км на схід від узбережжя Окінави. Всі п'ять членів екіпажу американського вертольота були врятовані і доставлені в табір морської піхоти США.

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