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Появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле границ Украины

Новина українською → Воронеж, Понедельник 12 апреля 2021 16:38
Появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле границ Украины Фото: российская армия (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

В сети появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле Украины. Этот лагерь находится почти в двух сотнях километрах от государственной границы.

Видео опубликовал британский телеканал Sky News.

На опубликованных кадрах показан лагерь российских войск на юг от Воронежа в 170 километрах от украинской границы. Лагерь состоит из нескольких десятков полевых палаток, на его территории несколько единиц военного транспорта. Кроме того, в репортаж вошли кадры переброски российских войск в Крым.

Напомним, ранее расследователи группы Conflict Intelligence Team опубликовали спутниковые снимки полевого лагеря военных РФ в Воронежской области. На его территории есть боевая техника, включая танки и топливозаправщики. Наблюдаемая концентрация российских войск возле украинской границы беспрецедентна с 2015 года.

Украинская сторона считает, что стягивание российских войск свидетельствует о намерении Москвы устроить провокацию с целью эскалации военного конфликта, вплоть до масштабных боевых действий. Но в Кремле объясняют такую активизацию армии учениями, а также исключают возможность войны с Украиной.

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