З'явилося відео з масштабним табором російських військ біля кордонів України

У мережі з'явилося відео з масштабним табором російських військ біля України . Цей табір знаходиться майже двох сотнях кілометрів від державного кордону.

На опублікованих кадрах показано табір російських військ на південь від Воронежа в 170 кілометрах від українського кордону. Табір складається з декількох десятків польових наметів, на його території кілька одиниць військового транспорту. Крім того, в репортаж увійшли кадри перекидання російських військ до Криму.

Нагадаємо, раніше розслідувачі групи Conflict Intelligence Team опублікували супутникові знімки польового табору військових РФ у Воронезькій області. На його території є бойова техніка, включаючи танки та паливозаправники. Нинішня концентрація російських військ біля українського кордону безпрецедентна з 2015 року.

Українська сторона вважає, що стягування російських військ свідчить про намір Москви влаштувати провокацію з метою ескалації військового конфлікту, аж до масштабних бойових дій. Але в Кремлі пояснюють таку активізацію армії навчаннями, а також виключають можливість війни з Україною.